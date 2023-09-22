Перейра – о поединке с Прохазкой: «Не думаю, что кто-то пожалеет о просмотре нашего боя. Это будет бомба!»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра прокомментировал анонс поединка против Иржи Прохазки.

«Мы устроим настоящее шоу. У нас разные стили, но всем нравятся подобные схватки. С нетерпением жду возможности встретиться с ним, это будет бомба!

Не думаю, что кто-то пожалеет о просмотре нашего боя. Я готов ко всему», – сказал полутяжеловес UFC Алекс Перейра.

Титульный поединок между Перейрой и Прохазкой пройдет в ночь на 12 ноября на турнире UFC 295.

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4 комментария

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felix-sanchez
Бойцы очень зрелищные. Прохазка с его нестандартным атакующим стилем и Перейра. Вряд ли до решения дойдёт.
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Ответ Ян Дружинин
Алекс против Иржи который в ММА с детство?! Не вижу шансов у бразила, это я еще не все минусы Перейры описал..
Ну Прохазка после тяжелой травмы и простоя, так считаю шансы примерно равны
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