Перейра – о поединке с Прохазкой: «Не думаю, что кто-то пожалеет о просмотре нашего боя. Это будет бомба!»

Алекс Перейра прокомментировал анонс поединка против Иржи Прохазки.

«Мы устроим настоящее шоу. У нас разные стили, но всем нравятся подобные схватки. С нетерпением жду возможности встретиться с ним, это будет бомба!

Не думаю, что кто-то пожалеет о просмотре нашего боя. Я готов ко всему», – сказал полутяжеловес UFC Алекс Перейра.

Титульный поединок между Перейрой и пройдет в ночь на 12 ноября на турнире UFC 295.

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