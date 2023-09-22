Перейра – о поединке с Прохазкой: «Не думаю, что кто-то пожалеет о просмотре нашего боя. Это будет бомба!»
Алекс Перейра прокомментировал анонс поединка против Иржи Прохазки.
«Мы устроим настоящее шоу. У нас разные стили, но всем нравятся подобные схватки. С нетерпением жду возможности встретиться с ним, это будет бомба!
Не думаю, что кто-то пожалеет о просмотре нашего боя. Я готов ко всему», – сказал полутяжеловес UFC Алекс Перейра.
Титульный поединок между Перейрой и Прохазкой пройдет в ночь на 12 ноября на турнире UFC 295.
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