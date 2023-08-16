Перейра – о Прохазке: «Блахович – более сложный соперник. С Иржи получится открытый бой»

Теги UFC MMA Гловер Тейшейра Ян Блахович Иржи Прохазка Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра считает, что Иржи Прохазку будет проще победить, чем Яна Блаховича.

«Я всегда анализирую противников, когда помогаю кому-то. В данном случае Гловеру Тейшейре. Поэтому я знаком с Иржи Прохазкой. Пусть теперь у него и другая стратегия. Я видел кое-что, это тяжелый бой.

Я думаю – пусть некоторые люди и не согласятся – Ян Блахович – более сложный соперник, потому что у него есть грэпплинг, что немного усложнило мне варианты для эффективных ударов. Думаю, что с Иржи будет все по-другому. Полагаю, что он захочет драться в стойке.

Это парень, который будет больше открываться, и я думаю, что получится открытый бой. Тем не менее, этот поединок будет проще для меня, чем бой с Яном», – заявил экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Перейра намекает на следующий бой: «Следите за новостями»

Соннен – о поединке Блахович – Перейра: «Нет такого мира, где Алекс выиграл этот бой. Это математика»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tseren031293
Прохазка много пропускает в стойке, и парень своеобразен, может не лезть в борьбу, чтобы доказать самому себе, что переедет Алекса в стойке.
В любом случае, один из самых интригующих боев в ЮФС !
Два харизматичных бойца, умеющих устроить мясо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий