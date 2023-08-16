Перейра – о Прохазке: «Блахович – более сложный соперник. С Иржи получится открытый бой»

Алекс Перейра считает, что Иржи Прохазку будет проще победить, чем Яна Блаховича.

«Я всегда анализирую противников, когда помогаю кому-то. В данном случае Гловеру Тейшейре. Поэтому я знаком с Иржи Прохазкой. Пусть теперь у него и другая стратегия. Я видел кое-что, это тяжелый бой.

Я думаю – пусть некоторые люди и не согласятся – Ян Блахович – более сложный соперник, потому что у него есть грэпплинг, что немного усложнило мне варианты для эффективных ударов. Думаю, что с Иржи будет все по-другому. Полагаю, что он захочет драться в стойке.

Это парень, который будет больше открываться, и я думаю, что получится открытый бой. Тем не менее, этот поединок будет проще для меня, чем бой с Яном», – заявил экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

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