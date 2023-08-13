Перейра намекает на следующий бой: «Следите за новостями»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра обратился к подписчикам в соцсетях и посоветовал следить за новостями.

«Оставайтесь на связи и следите за новостями», – написал в соцсетях топовый полутяжеловес UFC Алекс Перейра.

Напомним, что в июле 2023 года Перейра дебютировал в весовой категории UFC до 93 кг, победив Яна Блаховича.

Соннен – о поединке Блахович – Перейра: «Нет такого мира, где Алекс выиграл этот бой. Это математика»

Рейтинги UFC: Перейра – топ-3 полутяжелого веса, Гейджи – 2-й номер легкого дивизиона

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
перейра: «мой следующий соперник очередной дуболом без партера. полутяжелый и средний дивизионы - топ»
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