Перейра намекает на следующий бой: «Следите за новостями»

Алекс Перейра обратился к подписчикам в соцсетях и посоветовал следить за новостями.

«Оставайтесь на связи и следите за новостями», – написал в соцсетях топовый полутяжеловес UFC Алекс Перейра.

Напомним, что в июле 2023 года Перейра дебютировал в весовой категории UFC до 93 кг, победив .

Соннен – о поединке Блахович – Перейра: «Нет такого мира, где Алекс выиграл этот бой. Это математика»

Рейтинги UFC: Перейра – топ-3 полутяжелого веса, Гейджи – 2-й номер легкого дивизиона