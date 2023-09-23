Перейра – о Прохазке: «Его стиль может показаться немного сложным, но у меня много опыта. Я привык к таким соперникам»

Теги UFC MMA Иржи Прохазка Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра уверен, что Иржи Прохазка не сможет его удивить.

«Я чувствую, что сейчас меня хорошо принимают в этом виде спорта. Я доказал, что скептики неправы и заслужил их уважение. Сегодня я вижу, что эти люди изменили свое мнение и теперь являются моими поклонниками. Все это благодаря моей работе.

Нас ждет классный бой с Проказкой. Иржи – это опытный парень, которого все знают. Он бывший чемпион, сильный парень. Его стиль может показаться немного сложным, но у меня много опыта. Я привык к таким соперникам. Готов ко всему», – заявил экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра.

Титульный поединок между Перейрой и Прохазкой пройдет в ночь на 12 ноября на турнире UFC 295.

Перейра – о поединке с Прохазкой: «Не думаю, что кто-то пожалеет о просмотре нашего боя. Это будет бомба!»

Иржи Прохазка и Алекс Перейра подерутся за титул в полутяжелом весе UFC на UFC 295

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