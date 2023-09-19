Гаджиев официально анонсировал бой с Минеевым и Штырковым по правилам кикбоксинга

Иван Штырков и Владимир Минеев подерутся по правилам кикбоксинга.

«Минеев сказал, что Карвальо для него опаснее Штыркова? Может быть, это и так, но не думаю, что согласится.

18 ноября мы об этом точно узнаем: этот бой подтвержден. Так что Минеев против Штыркова, запасайтесь валидолом», – сказал .

Иван Штырков: «Если я – Халк, то Минеев – Чудо-женщина»

Глава RCC: «Штырков согласился на два боя против Минеева. Все зависит от Владимира»