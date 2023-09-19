Гаджиев официально анонсировал бой с Минеевым и Штырковым по правилам кикбоксинга

Теги Камил Гаджиев Владимир Минеев Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков и Владимир Минеев подерутся по правилам кикбоксинга.

«Минеев сказал, что Карвальо для него опаснее Штыркова? Может быть, это и так, но не думаю, что Ваня согласится.

18 ноября мы об этом точно узнаем: этот бой подтвержден. Так что Минеев против Штыркова, запасайтесь валидолом», – сказал Камил Гаджиев.

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4 комментария

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Мага осторожный
Находясь на СВО, Вова очень уверен в завтрашнем дне... явно не в окопе сидит
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ILya__Filimonov
А как же СВО?)
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Мага осторожный
Ответ Гномович!
Ввезде успевает, не то что ты, комнатная пыль.
ты там рядом с ним в ЦУМе или окопе?)
+1
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