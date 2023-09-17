Штырков назвал гонорар на бой с Минеевым: «10 млн рублей, за реванш получу столько же»

Иван Штырков получит 10 млн рублей за бой с Владимиром Минеевым.

«У нас по контракту прописано, что в случае реванша гонорары должны быть одинаковыми. Мною была озвучена сумма в десять миллионов рублей.

Сколько заплатят за первый бой, мне без разницы. Это его деньги, деньги за которые его хотят видеть люди.

Я свою сумму огласил, на что мне дали согласие. Меня все устраивает», – сказал боец ММА Иван Штырков.

Глава RCC: «Штырков согласился на два боя против Минеева. Все зависит от Владимира»

Штырков заявил, что не подписал контракт на бой с Минеевым: «Если это никому не нужно, то ничего не будет»