Штырков назвал гонорар на бой с Минеевым: «10 млн рублей, за реванш получу столько же»

Теги Владимир Минеев Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков получит 10 млн рублей за бой с Владимиром Минеевым.

«У нас по контракту прописано, что в случае реванша гонорары должны быть одинаковыми. Мною была озвучена сумма в десять миллионов рублей.

Сколько заплатят Владимиру за первый бой, мне без разницы. Это его деньги, деньги за которые его хотят видеть люди.

Я свою сумму огласил, на что мне дали согласие. Меня все устраивает», – сказал боец ММА Иван Штырков.

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1 комментарий

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Sigmat
Что за бред Минеев убьёт штыркова
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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