Штырков назвал гонорар на бой с Минеевым: «10 млн рублей, за реванш получу столько же»
Иван Штырков получит 10 млн рублей за бой с Владимиром Минеевым.
«У нас по контракту прописано, что в случае реванша гонорары должны быть одинаковыми. Мною была озвучена сумма в десять миллионов рублей.
Сколько заплатят Владимиру за первый бой, мне без разницы. Это его деньги, деньги за которые его хотят видеть люди.
Я свою сумму огласил, на что мне дали согласие. Меня все устраивает», – сказал боец ММА Иван Штырков.
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