Штырков заявил, что не подписал контракт на бой с Минеевым: «Если это никому не нужно, то ничего не будет»

Иван Штырков заявил, что бой с Владимиром Минеевым может сорваться.

«Если бой с нужен, его сделает, если не нужен – делать не будет. У меня жизнь не зацикливается на поединке с Минеевым.

Это не означало, что ради боя с ним я любой ценой должен отказаться от других противостояний.

У меня не подписан контракт с Минеевым, нет никаких гарантий, что бой вообще состоится. Только вызовы и какие-то видео в социальных сетях. Это все лишь слова.

Если кто-то распереживался – не мои проблемы. Я принимаю решение, иду своей дорогой. Результат не всегда может нас радовать.

Я вспоминаю, сколько людей я вырубил и победил, но они как-то живут в этом мире, жизнь продолжается. Такая работа. Ничего страшного нет.

Следующее противостояние 22 сентября в RCC. Что там с Минеевым и Гаджиевым, разберемся ближе к делу. Не с ними бой, значит с кем-то другим», – сказал .

Штырков запланировал три поединка за два месяца – и в первом упал в нокаут за 70 секунд от экс-бойца UFC