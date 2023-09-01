Штырков заявил, что не подписал контракт на бой с Минеевым: «Если это никому не нужно, то ничего не будет»

Теги Камил Гаджиев Владимир Минеев Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков заявил, что бой с Владимиром Минеевым может сорваться.

«Если бой с Минеевым нужен, Гаджиев его сделает, если не нужен – делать не будет. У меня жизнь не зацикливается на поединке с Минеевым.

Это не означало, что ради боя с ним я любой ценой должен отказаться от других противостояний.

У меня не подписан контракт с Минеевым, нет никаких гарантий, что бой вообще состоится. Только вызовы и какие-то видео в социальных сетях. Это все лишь слова.

Если кто-то распереживался – не мои проблемы. Я принимаю решение, иду своей дорогой. Результат не всегда может нас радовать.

Я вспоминаю, сколько людей я вырубил и победил, но они как-то живут в этом мире, жизнь продолжается. Такая работа. Ничего страшного нет.

Следующее противостояние 22 сентября в RCC. Что там с Минеевым и Гаджиевым, разберемся ближе к делу. Не с ними бой, значит с кем-то другим», – сказал Иван Штырков.

Штырков запланировал три поединка за два месяца – и в первом упал в нокаут за 70 секунд от экс-бойца UFC

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6 комментариев

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Леха1922
Я вспоминаю, сколько людей я вырубил и победил - сколько? :)
И кому действительно нужен бой с Минеевым? Смотреть как Штыркова в одну калитку вынесут. Очень интересно
+8
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Grateskdurun
А кому это нужно штырь? ответь для себя, папиков которые готовые твои стероиды спонсировать мало осталось, иди заборы ставь с мигрантами.
+4
-1
+3
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AVKU
Ваня ждёт предложения, от которого не сможет отказаться.
+3
-1
+2
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OKUZ
Кому вы интересны "Держатель забора"и "Боец ЦУМА"
0
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Кидар
Шутка про заборы уже была? ☺
0
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Александр Степанов
Ответ AVKU
Ваня ждёт предложения, от которого не сможет отказаться.
И правильно делает
0
0
0
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