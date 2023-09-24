Член команды Бивола опроверг слова Хирна о декабрьском бое: «Пока нет ни даты, ни соперника»

Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Бокс/MMA/UFC

В команде Дмитрия Бивола заявили, что боксер может не подраться в 2023 году.

«Пока нет ни конкретной даты, ни конкретного соперника. Эдди Хирн говорил про декабрь. Но у него вообще изначально октябрь-ноябрь, а сейчас декабрь.

Еще нет конкретного имени и места. Скорее всего, где-то в Абу-Даби. Найдут ли соперника соответствующего уровня? Хотелось бы, чтобы Дмитрий до конца года провел бой», – сказал член тренерского штаба Дмитрия Бивола Дмитрий Кириллов.

Напомним, в последний раз Бивол дрался в ноябре 2022 года, когда победил Хильберто Рамиреса.

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