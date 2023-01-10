Бивол стал первым россиянином, которого признали лучшим боксером года по версии американских журналистов

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бивол - Рамирес Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол признан лучшим боксером 2022 года по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

За 84 года существования награды Бивол стал первым россиянином, который удостоился этого звания.

«Это большая честь. Я так счастлив. Рад услышать об этом историческом достижении. Когда я был маленьким, я следил за теми, кто получал эту награду, и теперь я один из них.

Я навсегда оставил свой след в истории бокса. Я очень горжусь своей командой, она лучшая в боксе, мои менеджер и тренер.

Я не ожидал этого, но после того как я победил Хильберто Рамиреса, я подумал, что у меня выдается отличный год. Я верил в свои возможности и усердно работал.

Я могу провести черту под этим годом, зная, что проделал хорошую работу. Благодаря моей команде и людям, которые меня поддерживали», – сказал Бивол.

В прошлом году Бивол победил Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

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13 комментариев

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Денис Забелин
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И это вам не ММА, это старый добрый бокс, без обнимашек с удушашками.
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Денис Забелин
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Это и вправду значимая новость для всего российского спорта!
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Serik86
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Мои поздравления)
Ждём следующего боя.
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banchik1
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Дмитрий оставляет очень приятное впечатление, что как боксер, что как человек, хочется за него переживать. Крайне адекватный и спокойный. Помню ,как года два-три тут, на спорце, было большое интервью с ним, и тогда был такой же рассудительный и вежливый. Звездная болезнь чувака явно не посетила. Пусть так и будет дальше
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Boris Valshonok
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Ответ banchik1
Комментарий удален модератором
ну да не танцует гопак с хвостом на голове,вместо ж.пы.
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Pigmalion
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Ответ Vlad Cojocaru
а как же, ведь русофобский запад смешивает спорт и политику?
Так а зачем экстраполировать это на всех? Если BWAA не смешивает политику и спорт, то, например, у международной ассоциации спортивной прессы, Бивола нет даже в номинантах на лучшего спортсмена, как и Большунова.
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banchik1
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Vlad Cojocaru
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а как же, ведь русофобский запад смешивает спорт и политику?
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dem
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Вот про кого можно уже хоть фильм снимать, просто лучший, пока даже не видно на горизонте боксера кто сможет его не то что победить, хотя бы борьбу навязать.
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здоровяк
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Очередное подтверждение русофобии)
Бивол полностью заслужил
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Bartez1986
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Американские журналисты шарят в боксе. В отличие от американских судей UFC
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Andrey_Yar
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Спасибо тебе, Дмитрий. Заслужил.
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Александра Александрова
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Классный боксер , ждем следующих боев !
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сервисник
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Заслуженно!
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