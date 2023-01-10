Бивол стал первым россиянином, которого признали лучшим боксером года по версии американских журналистов

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол признан лучшим боксером 2022 года по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

За 84 года существования награды Бивол стал первым россиянином, который удостоился этого звания.

«Это большая честь. Я так счастлив. Рад услышать об этом историческом достижении. Когда я был маленьким, я следил за теми, кто получал эту награду, и теперь я один из них.

Я навсегда оставил свой след в истории бокса. Я очень горжусь своей командой, она лучшая в боксе, мои менеджер и тренер.

Я не ожидал этого, но после того как я победил , я подумал, что у меня выдается отличный год. Я верил в свои возможности и усердно работал.

Я могу провести черту под этим годом, зная, что проделал хорошую работу. Благодаря моей команде и людям, которые меня поддерживали», – сказал Бивол.

В прошлом году Бивол победил и Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

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