Канело – о поражении Биволу: «Мне было очень больно. Но я понял, что это не конец»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Канело рассказал, как на нем сказался проигрыш Дмитрию Биволу.

«Очевидно, что никто не планирует проигрывать, правда? Мне было очень больно, но в конце концов, вы должны принять это. Но ведь нужно учитывать обстоятельства, при которых это случилось.

Я поднялся в весе, чтобы попытаться сотворить историю. Нужно проанализировать, почему ты проиграл, принять это и двигаться дальше. Это не конец», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Напомним, что в мае 2022 года Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей Сауля Альвареса.

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2 комментария

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Ноябрьский Набат
Эх Сауль, Сауль...
Ты не только проиграл.
Ты ещё семью Биволов разбил.
Ведь как говорит супруга, всё после тебя началось!
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MitsubushiSony
Двигаться дальше = Не выходить на реванш с Биволом.
0
0
0
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