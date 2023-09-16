Канело – о поражении Биволу: «Мне было очень больно. Но я понял, что это не конец»

Канело рассказал, как на нем сказался проигрыш Дмитрию Биволу.

«Очевидно, что никто не планирует проигрывать, правда? Мне было очень больно, но в конце концов, вы должны принять это. Но ведь нужно учитывать обстоятельства, при которых это случилось.

Я поднялся в весе, чтобы попытаться сотворить историю. Нужно проанализировать, почему ты проиграл, принять это и двигаться дальше. Это не конец», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Напомним, что в мае 2022 года Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей Сауля Альвареса.

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