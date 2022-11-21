Бивол сравнил Канело и Рамиреса: «Сауль наносил больше ударов, но Хильберто использовал комбинации»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сравнил бывших соперников Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.
«Что касается силы, то, конечно, Канело мощнее. Он наносил больше ударов, но Рамирес использовал комбинации.
Он выбрасывал три удара, а Канело – один или два. Канело быстрее», – сказал россиянин.
В мае Бивол победил Альвареса единогласным решением судей, а в ноябре – Рамиреса.
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