Дмитрий Бивол поднялся на седьмое место в общем рейтинге лучших бойцов от ESPN

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Александр Усик Сауль Альварес Тайсон Фьюри Дмитрий Бивол Теренс Кроуфорд бокс Хильберто Рамирес Шакур Стивенсон Эррол Спенс Дэвин Хэйни Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поднялся на седьмую строчку рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии издания ESPN.

5 ноября Бивол победил единогласным решением судей мексиканца Хильберто Рамиреса.

Рейтинг P4P от ESPN:

1. Теренс Кроуфорд (место в предыдущем рейтинге — 1); 2. Наоя Иноуэ (2); 3. Эррол Спенс (3); 4. Александр Усик (4); 5. Сауль Альварес (5); 6. Тайсон Фьюри (6); 7. Дмитрий Бивол (8); 8. Девин Хэйни (-); 9. Артур Бетербиев (7); 10. Шакур Стивенсон (9).

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