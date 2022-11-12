Дмитрий Бивол поднялся на седьмое место в общем рейтинге лучших бойцов от ESPN

Чемпион WBA в полутяжелом весе поднялся на седьмую строчку рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии издания ESPN.

5 ноября Бивол победил единогласным решением судей мексиканца Хильберто Рамиреса.

Рейтинг P4P от ESPN:

1. (место в предыдущем рейтинге — 1); 2. Наоя Иноуэ (2); 3. Эррол Спенс (3); 4. (4); 5. Сауль Альварес (5); 6. (6); 7. Дмитрий Бивол (8); 8. Девин Хэйни (-); 9. (7); 10. Шакур Стивенсон (9).

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