Брайс Митчелл: «Думаю, Макгрегор принимает стероиды»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Брайс Митчелл Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Брайс Митчелл считает, что Конор Макгрегор принимает стероиды.

«Думаю, Макгрегор принимает стероиды, и не думаю, что они проверят это должным образом. Мне кажется, он выиграет на стероидах.

Если они их проверят, это будет хороший бой. Но если он на стероидах, то я все равно буду болеть за американца [Майкла Чендлера]», – сказал боец UFC Брайс Митчелл.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер – тренеры в 31-м сезоне TUF. Осенью может пройти их бой.

Конор стал тренером в TUF. А что это за турнир?

Конор порвал штаны, бросал арбузы с вертолета и спровоцировал драку – так он впервые участвовал в TUF

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buttowski
Ответ AshAsh
отрыл Америку б, "он думает !!" ... дрыщ 169 см ростом за полгода стал похож на 25летнего Тайсона с трапециями торчащими из-за ушей как у Ятса
175 вроде бы
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Это не стероиды, это виски
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AshAsh
отрыл Америку б, "он думает !!" ... дрыщ 169 см ростом за полгода стал похож на 25летнего Тайсона с трапециями торчащими из-за ушей как у Ятса
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hunteralex
В отличии от утверждения про плоскую землю, это может быть правдой)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шашков
Ждём макгрегора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SGambler
Ответ Buttowski
175 вроде бы
Да они все в своих данных врут про свой рост, например по официальным данным у Джо Рогана рост 172, а на самом деле 158.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasha_t
Ответ Buttowski
175 вроде бы
Он про митяела
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий