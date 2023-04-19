Брайс Митчелл: «Думаю, Макгрегор принимает стероиды»

Боец UFC Брайс Митчелл считает, что Конор Макгрегор принимает стероиды.

«Думаю, Макгрегор принимает стероиды, и не думаю, что они проверят это должным образом. Мне кажется, он выиграет на стероидах.

Если они их проверят, это будет хороший бой. Но если он на стероидах, то я все равно буду болеть за американца [ ]», – сказал боец UFC Брайс Митчелл.

и Майкл Чендлер – тренеры в 31-м сезоне TUF. Осенью может пройти их бой.

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