Брайс Митчелл: «Думаю, Макгрегор принимает стероиды»
Боец UFC Брайс Митчелл считает, что Конор Макгрегор принимает стероиды.
«Думаю, Макгрегор принимает стероиды, и не думаю, что они проверят это должным образом. Мне кажется, он выиграет на стероидах.
Если они их проверят, это будет хороший бой. Но если он на стероидах, то я все равно буду болеть за американца [Майкла Чендлера]», – сказал боец UFC Брайс Митчелл.
Конор Макгрегор и Майкл Чендлер – тренеры в 31-м сезоне TUF. Осенью может пройти их бой.
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