Евлоев о теории плоской Земли: «У нас в горах так не кажется»

Мовсар Евлоев заявил, что не верит в теорию плоской Земли.

– Брайс Митчелл верит в то, что Луна и Солнце на одном расстоянии от Земли, что Земля – плоская. По последнему пункту согласен?

– Нет, конечно, я не согласен, у меня совсем другое видение.

Но пусть думает, что хочет. Видимо, у него там на пастбищах в деревне максимально ровная земля и ему так кажется.

У нас в горах, когда ты залезаешь на 3000 метров, так не кажется, – сказал боец UFC Мовсар Евлоев.

Главный конспиролог UFC: верит в коронавирусный заговор и плоскую Землю

Евлоев – о свободном времени: «В компьютер не играю, смотрю сериалы и аниме»