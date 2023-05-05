Евлоев о теории плоской Земли: «У нас в горах так не кажется»

Теги UFC MMA Спорт-Экспресс Мовсар Евлоев Брайс Митчелл Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев заявил, что не верит в теорию плоской Земли.

– Брайс Митчелл верит в то, что Луна и Солнце на одном расстоянии от Земли, что Земля – плоская. По последнему пункту согласен?

– Нет, конечно, я не согласен, у меня совсем другое видение.

Но пусть думает, что хочет. Видимо, у него там на пастбищах в деревне максимально ровная земля и ему так кажется.

У нас в горах, когда ты залезаешь на 3000 метров, так не кажется, – сказал боец UFC Мовсар Евлоев.

Главный конспиролог UFC: верит в коронавирусный заговор и плоскую Землю

Евлоев – о свободном времени: «В компьютер не играю, смотрю сериалы и аниме»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Научное обоснование от Евлоева что земля шар
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
IQ Евлоева на 3000 метров выше IQ Митчелла.
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Да фиг с ней с Землёй, плоская ли луна?
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glav_vredina
Черпать знания из окружающей действительности - это нормально)) Н - наблюдательность!)
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trybaby
Ждем бой против Лозы
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Александр Зубков
Да фиг с ней с Землёй, плоская ли луна?
Конечно же плоская, иначе как бы Лунтик с неё свалился на Землю.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
miter-ar
Ответ Александр Зубков
Да фиг с ней с Землёй, плоская ли луна?
Конечно плоская! Она же всегда одной стороной повернута
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Хорошая шутка
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торт Спартак
Ответ mold-cel
а зачем залезать на 3000 метров?
Чтоб понять, что Земля не плоская, а с неровностями.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Мага осторожный
Научное обоснование от Евлоева что земля шар
Научное обоснование что Земля с горами.
С высоты гор не видно шар, квадрат или дыня на слонах )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el_gato
еще один академик!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Николаенко
Ответ Александр Зубков
Да фиг с ней с Землёй, плоская ли луна?
Разве в этом есть сомнения? Открой любой учебник по астрономии - там всего две фотографии Луны, видимая стороны и обратная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий