Боец UFC Брайс Митчелл: «Экзорцизм – реальность. У меня дома был человек, одержимый демонами, но именем Христа я смог выгнать его»

Брайс Митчелл рассказал, что верит в экзорцизм и изгнание демонов через молитвы.

«Я почувствовал присутствие Святого Духа Иисуса Христа, когда изгонял демонов. Экзорцизм – это реальность.

Так вот, у меня была ссора с человеком, одержимым демонами, не мог выгнать его из своего дома. Я пригласил этого человека к себе, а демоны разрушали его изнутри, он был одержим, увидев то, во что раньше не верил.

И я мгновенно вернулся к истокам. Меня воспитывала мама, которая всегда учила меня слову Иисуса... И я сказал тому одержимому: «Во имя Иисуса Христа, повелеваю всему этому злу уйти отсюда», и в тот же миг по щелчку пальцев одержимый исчез. Он сразу же вышел», – сказал полулегковес UFC Брайс Митчелл.

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