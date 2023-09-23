Бой Джошуа – Уайлдер может состояться на Ближнем Востоке, но не в Саудовской Аравии

Поединок Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера может пройти в следующем году.

Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн.

По его словам, у них есть несколько предложений на Ближнем Востоке. Бой может состояться в феврале или марте. Переговоры о поединке в Саудовской Аравии застопорились.

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