Бой Джошуа – Уайлдер может состояться на Ближнем Востоке, но не в Саудовской Аравии

Теги Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Поединок Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера может пройти в следующем году.

Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн.

По его словам, у них есть несколько предложений на Ближнем Востоке. Бой может состояться в феврале или марте. Переговоры о поединке в Саудовской Аравии застопорились.

Эдди Хирн: «Джошуа нокаутирует Уайлдера, а потом вырубит Фьюри»

Эдди Хирн: «Мы согласовали условия для поединка Джошуа и Уайлдера. Ждем контракт и обсуждаем место»

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3 комментария

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Андрей Тюрин
За Уайлдера
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язнаюгдеты
Убийство Джошуа может состояться на Ближнем Востоке, но не в Саудовской Аравии
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SEVEN_
Эти парни конечно нолик свой потеряли но трусами их никак назвать нельзя, а вот Фьюри трусишка.
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