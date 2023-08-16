Дмитрий Кудряшов: «Не понимаю, как Джошуа справится с ударами Уайлдера»

Теги Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Дмитрий Кудряшов бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов оценил шансы Энтони Джошуа в поединке с Деонтеем Уайлдером.

«Джошуа – большой и сильный, но более академичный боксер. С такими как Уайлдер у него будут проблемы. Допустим, сам Джошуа удобен Усику, потому что у него понятная классическая школа. Очень высокого уровня боксер, но стандартный.

Уайлдер совсем нестандартный и обладает очень сильным ударом. Штабу Джошуа нужно будет очень серьезно поработать над тем, чтобы нейтрализовать правую «кочергу» Уайлдера – удары, летящие под разными углами. Не понимаю, что будет делать Джошуа.

Огромную роль будет играть ментальность Энтони, насколько он устойчивый. После попадания Уайлдера нужно что-то делать. В поединке с Кличко Джошуа показал, что характер у него есть», – заявил боксер Дмитрий Кудряшов.

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