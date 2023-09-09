Эдди Хирн: «Мы согласовали условия для поединка Джошуа и Уайлдера. Ждем контракт и обсуждаем место»

Теги Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн заявил об устной договоренности о поединке Джошуа – Уайлдер.

«Мы согласовали условия для поединка Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, но до тех пор, пока мы не подпишем контракт, бой не состоится.

Мы готовы взяться за этот бой. Сторона Уайлдера тоже согласна. Речь идет не только о Саудовской Аравии. Ведутся переговоры и в других странах.

В Саудовской Аравии существует идея управления и владения боксом – все зависит от них. Если они не организуют бой Джошуа и Уайлдера, то возможно, что это сделает кто-то еще. Это один из самых больших поединков в тяжелом весе. Но я даже не удивлюсь, если в итоге Джошуа подерется с Фьюри», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Джошуа рассказал о возможном турнире в Саудовской Аравии: Энтони подерется с Уайлдером, а Усик – с Фьюри

Эдди Хирн: «Джошуа проведет 3-4 боя и закончит. Бой с Фьюри станет самым большим событием в истории спорта»

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1 комментарий

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факты про футбол
Если бой состоится то это будет невероятно зрелище! Удачи Бронзовому бомбардировщику, надеюсь он ещё покажет жару и боксирует с Усиком.
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