Эдди Хирн: «Мы согласовали условия для поединка Джошуа и Уайлдера. Ждем контракт и обсуждаем место»

Эдди Хирн заявил об устной договоренности о поединке Джошуа – Уайлдер.

«Мы согласовали условия для поединка Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, но до тех пор, пока мы не подпишем контракт, бой не состоится.

Мы готовы взяться за этот бой. Сторона Уайлдера тоже согласна. Речь идет не только о Саудовской Аравии. Ведутся переговоры и в других странах.

В Саудовской Аравии существует идея управления и владения боксом – все зависит от них. Если они не организуют бой Джошуа и Уайлдера, то возможно, что это сделает кто-то еще. Это один из самых больших поединков в тяжелом весе. Но я даже не удивлюсь, если в итоге Джошуа подерется с Фьюри», – заявил промоутер Эдди Хирн.

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