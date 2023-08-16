Эдди Хирн: «Джошуа проведет 3-4 боя и закончит. Бой с Фьюри станет самым большим событием в истории спорта»
Промоутер Эдди Хирн рассказал о ближайших планах Энтони Джошуа.
«Энтони Джошуа сказал, что не видит себя в боксе через несколько лет. Он планирует провести 3-4 боя, а потом закончить. Все обсуждают, насколько разумно торговаться с Уайлдером, но будет справедливо поделить гонорар 50 на 50.
Я не могу поверить, что люди так высоко оценивают Деонтея Уайлдера, которой никогда не был элитным тяжеловесом. Он никогда не был в пятерке лучших боксеров дивизиона. Луис Ортис – его лучшая победа.
Джошуа побьет Уайлдера, а потом подерется с Фьюри. Их бой станет самым большим событием в истории спорта», – заявил промоутер Эдди Хирн.
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