Физиев – об уличных драках: «Я никогда не проигрывал. Люди от моих чапалахов падали»

Теги UFC MMA Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Физиев рассказал об уличных драках.

«В Киргизии ни один человек мне ничего не сделал за все время, что я там прожил. Меня там никто не побил никогда. Только я всех бил. Поэтому вот так. В Киргизии меня если кто-нибудь когда обыгрывал – это если меня только засуживали. Я там никому не проигрывал.

Улица? На улице все быстро падали. В Академии МВД когда учился, там все быстро падали. И от ног, и от рук падали, и от чапалахов падали. Но всегда падали плохие люди, хороших я [не бил]», – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев.

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2 комментария

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Azamat Abdukadyroff
В последнее время много чего говорит Физиев
+6
0
+6
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Просто Космос
А потом задержанные плохие падали😹
+2
0
+2
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