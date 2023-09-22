Физиев – об уличных драках: «Я никогда не проигрывал. Люди от моих чапалахов падали»

Рафаэль Физиев рассказал об уличных драках.

«В Киргизии ни один человек мне ничего не сделал за все время, что я там прожил. Меня там никто не побил никогда. Только я всех бил. Поэтому вот так. В Киргизии меня если кто-нибудь когда обыгрывал – это если меня только засуживали. Я там никому не проигрывал.

Улица? На улице все быстро падали. В Академии МВД когда учился, там все быстро падали. И от ног, и от рук падали, и от чапалахов падали. Но всегда падали плохие люди, хороших я [не бил]», – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев.

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