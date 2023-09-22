Рафаэль Физиев: «Думал поехать на сборы в Дагестан, но и местные ребята иногда проигрывают в борьбе»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Физиев высказался о тренировках в Дагестане.

«Как-то я думал поехать в Дагестан и там сборы провести. Но иногда и ребята из Дагестана проигрывают в борьбе. И такое ведь бывает. По-любому там сильная школа, и я что-то бы где-то набрал. Но я всегда думал, что, если поеду в Дагестан, будет возможность травму получить.

Там ребята все горячие, кто-то захочет себя показать в спарринге и схватке, даже на Пхукет когда ребята из Дагестана приезжают, в пары становишься, аккуратно вроде работаешь, а они горячие, начинают там сумасшедшие вещи делать.

Мне, например, перед вылетом во Флориду, один чувак четыре раза башкой в нос попал», – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев, который 24 сентября проведет бой против Матеуша Гамрота.

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3 комментария

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Ruslan Isaev
Поэтому с любителями и новичками лучше не вставать в спарринг.
Человек который получает от 100 000 тысяч долларов и выше знает цену своему здоровью и знает что если травмирует другого бойца то тот останется без денег.
А новичок или любитель ему лишь бы проявить себя
Тем более когда речь о ребятах из Кавказа.
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Игорь Пичугин
Ну Рафик! Жди ответку.
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Вася Енотов
Да в принципе найти хорошего спарринг партнера для партера можно где угодно. И место подготовки для спортсмена должно быть комфортным. Для кого-то это родные горы, а для иного это родной мегаполис. Каждый в общем сам и решает где, что и как. Прав или нет увидим уже скоро
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