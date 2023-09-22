Рафаэль Физиев: «Думал поехать на сборы в Дагестан, но и местные ребята иногда проигрывают в борьбе»

Рафаэль Физиев высказался о тренировках в Дагестане.

«Как-то я думал поехать в Дагестан и там сборы провести. Но иногда и ребята из Дагестана проигрывают в борьбе. И такое ведь бывает. По-любому там сильная школа, и я что-то бы где-то набрал. Но я всегда думал, что, если поеду в Дагестан, будет возможность травму получить.

Там ребята все горячие, кто-то захочет себя показать в спарринге и схватке, даже на Пхукет когда ребята из Дагестана приезжают, в пары становишься, аккуратно вроде работаешь, а они горячие, начинают там сумасшедшие вещи делать.

Мне, например, перед вылетом во Флориду, один чувак четыре раза башкой в нос попал», – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев, который 24 сентября проведет бой против .

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