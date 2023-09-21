Рафаэль Физиев: «Проигрыш Гейджи не сделал меня скромнее, я всегда скромен»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль Физиев Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Физиев заявил, что считает себя скромным бойцом.

«Не могу сказать, что стал скромным – я всегда скромен. Меня не волнуют имена. Все слишком много думают о рейтинге, о цифрах.

Вот почему этот дивизион остается неактивным. Я же просто хочу драться», – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев, который 24 сентября подерется с Матеушем Гамротом в главном событии UFC Fight Night 228.

Физиев – о проигрыше Гейджи: «Это всегда грустно, теперь я хочу, чтобы судья поднял мою руку»

Физиев – о бое с Гамротом: «Всю жизнь учусь останавливать борцов»

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