Рафаэль Физиев: «В поединке с Гейджи нужно было придержать коней, а я на всю энергию работал»

Рафаэль Физиев высказался о поражении Джастину Гейджи.

«Возможно, мог бы [выиграть у Гейджи], да. Я сделал все, чтобы таким образом ему проиграть. У меня чисто тактические ошибки были. Во многих моментах нужно просто чуть придержать коней, а я на всю энергию работал. Просто был уверен, что смогу до конца доработать в таком темпе.

Когда почувствовал, что сильно устал? Наверное, через минуту после начала третьего раунда или, может, через полторы, что я прямо все уже. Уже понял, что нет сил», – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев, который 24 сентября проведет бой против .

Физиев – о проигрыше Гейджи: «Это всегда грустно, теперь я хочу, чтобы судья поднял мою руку»

Рафаэль Физиев: «Проигрыш Гейджи не сделал меня скромнее, я всегда скромен»