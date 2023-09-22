Рафаэль Физиев: «В поединке с Гейджи нужно было придержать коней, а я на всю энергию работал»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Физиев высказался о поражении Джастину Гейджи.

«Возможно, мог бы [выиграть у Гейджи], да. Я сделал все, чтобы таким образом ему проиграть. У меня чисто тактические ошибки были. Во многих моментах нужно просто чуть придержать коней, а я на всю энергию работал. Просто был уверен, что смогу до конца доработать в таком темпе.

Когда почувствовал, что сильно устал? Наверное, через минуту после начала третьего раунда или, может, через полторы, что я прямо все уже. Уже понял, что нет сил», – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев, который 24 сентября проведет бой против Матеуша Гамрота.

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