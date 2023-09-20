Рафаэль Физиев: «Махачев не поднимется в полусредний вес. Для него важно сохранить преимущество в габаритах»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Ислам Махачев Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Физиев не верит, что Ислам Махачев поднимется в полусредний вес.

«Я не верю, что он поднимется, потому что для них очень важно оставить преимущество в габаритах, весе, силе.

Когда ты чуть погонял, габариты имеешь, то тактика лучше работает, поэтому я не верю, что он в полусредний вес поднимется», – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев.

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3 комментария

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Саламбек Алаев
А я думаю что поднимется . У него все для этого есть. Полусредневесы всегда были универсалами , кем Махачев и является . Плюс титул в легком весе для его команды этап пройденный , им нужно два пояса
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SGambler
Я думаю может подняться и попробовать, его отличие от Хабиба в том что он уже проигрывал, у него нет этого бремени непобедимости и для его психики не будет какой-то катастрофы если он проиграет еще раз. Тем более в верхнем весе, из за проигрыша там его акции не упадут сильно. В этом есть психологическое преимущество бойцов которые уже проигрывали, на них ничего сильно не давит, у них нет этой ноши, как у не проигрывавших, которые очень беспокоятся за свой нолик в рекорде. Иногда ранний проигрыш в карьере может быть полезен, он сделает психологически сильнее. Например Роузи, которая тоже была непобедимой, сразу же сломалась после первого проигрыша.
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narkotik87
Ответ Саламбек Алаев
А я думаю что поднимется . У него все для этого есть. Полусредневесы всегда были универсалами , кем Махачев и является . Плюс титул в легком весе для его команды этап пройденный , им нужно два пояса
Для Махачева идеально выйти на Колби (в случае победы последнего в скором времени). Трешток будет вкуснейшие, да Ислам себя проверит против борцухи
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