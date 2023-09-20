Рафаэль Физиев: «Махачев не поднимется в полусредний вес. Для него важно сохранить преимущество в габаритах»

Рафаэль Физиев не верит, что Ислам Махачев поднимется в полусредний вес.

«Я не верю, что он поднимется, потому что для них очень важно оставить преимущество в габаритах, весе, силе.

Когда ты чуть погонял, габариты имеешь, то тактика лучше работает, поэтому я не верю, что он в полусредний вес поднимется», – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев.

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