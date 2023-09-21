Физиев – о бое с Гамротом: «Всю жизнь учусь останавливать борцов»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль Физиев Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Физиев высказался о шансах в бою с Матеушем Гамротом.

«У нас совершенно разные стили, поэтому этот бой мне интересен. Всю жизнь я учусь останавливать борцов, защищаться от тейкдаунов и продолжать работать в стойке», – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев.

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