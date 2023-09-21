Физиев – о проигрыше Гейджи: «Это всегда грустно, теперь я хочу, чтобы судья поднял мою руку»

Рафаэль Физиев хочет реабилитироваться после проигрыша Джастину Гейджи.

«Проигрыш в последний раз – мне грустно из-за этого. Все не любят проигрывать. Хочу вернуться с хорошей победой. Намерен снова устроить шоу, чтобы затем подняли мою руку – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев.

Напомним, что в марте 2023 года Физиев проиграл решением большинства судей. 24 сентября он подерется с .

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