Физиев – о проигрыше Гейджи: «Это всегда грустно, теперь я хочу, чтобы судья поднял мою руку»
Рафаэль Физиев хочет реабилитироваться после проигрыша Джастину Гейджи.
«Проигрыш в последний раз – мне грустно из-за этого. Все не любят проигрывать. Хочу вернуться с хорошей победой. Намерен снова устроить шоу, чтобы затем подняли мою руку – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев.
Напомним, что в марте 2023 года Физиев проиграл Джастину Гейджи решением большинства судей. 24 сентября он подерется с Матеушем Гамротом.
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До сих пор угараю 😆