Физиев – о проигрыше Гейджи: «Это всегда грустно, теперь я хочу, чтобы судья поднял мою руку»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Физиев хочет реабилитироваться после проигрыша Джастину Гейджи.

«Проигрыш в последний раз – мне грустно из-за этого. Все не любят проигрывать. Хочу вернуться с хорошей победой. Намерен снова устроить шоу, чтобы затем подняли мою руку – сказал легковес UFC Рафаэль Физиев.

Напомним, что в марте 2023 года Физиев проиграл Джастину Гейджи решением большинства судей. 24 сентября он подерется с Матеушем Гамротом.

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3 комментария

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Джавез Тилл
Ответ Вася Енотов
Для Физиева тот бой был входным билетом в элиту дивизиона. Жаль, что он не сделал достаточно, для того чтобы воспользоваться своим шансом.
Будь 5 раундовый бой, Физиев мог бы повторить судьбу Фергюсона...
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Вася Енотов
Для Физиева тот бой был входным билетом в элиту дивизиона. Жаль, что он не сделал достаточно, для того чтобы воспользоваться своим шансом.
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Джавез Тилл
Сколько же балоболов высказывалось в адрес Гэтжи перед боем с Физиевым...
До сих пор угараю 😆
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