Тренер Царукяна: «Нужно пройти барьер в лице Оливейры, чтобы подраться с Махачевым»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Тренер Царукяна назвал имя бойца, победа над которым выведет Армана на титульный бой.

«После поединка бойцы выросли. Что Царукян, что Махачев. Насколько? Покажет только реванш. Я считаю, что реванш обязательно нужен.

Он может быть только боем за титул. Надеюсь, что Ислам сохранит титул к моменту, когда у Армана будет возможность его оспорить.

Для того, чтобы подраться за пояс, Царукяну нужно пройти барьер в лице Чарльза Оливейры. Преодолев его, можно с уверенностью говорить о титульнике», – сказал Сергей Торосян, тренер Армана Царукяна.

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5 комментариев

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Костя Кот
отлетит от чарльза
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-2
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Виталий Попов
разумно.
+4
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dreamstep
Оливейра, Порье, Гейджи, Чендлер - надо сначала кого-то из них уверенно побить, а потом мечтать о титульнике.
+3
0
+3
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BEGEMOT22
Ответ dreamstep
Оливейра, Порье, Гейджи, Чендлер - надо сначала кого-то из них уверенно побить, а потом мечтать о титульнике.
Там еще Физиев есть с Дариушем
0
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