Тренер Царукяна: «Нужно пройти барьер в лице Оливейры, чтобы подраться с Махачевым»

Тренер Царукяна назвал имя бойца, победа над которым выведет Армана на титульный бой.

«После поединка бойцы выросли. Что Царукян, что Махачев. Насколько? Покажет только реванш. Я считаю, что реванш обязательно нужен.

Он может быть только боем за титул. Надеюсь, что сохранит титул к моменту, когда у Армана будет возможность его оспорить.

Для того, чтобы подраться за пояс, Царукяну нужно пройти барьер в лице . Преодолев его, можно с уверенностью говорить о титульнике», – сказал Сергей Торосян, тренер .

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Махачев – о Царукяне: «Он пытается заработать имя на мне. Пора доказывать боями»