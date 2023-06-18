Арман Царукян: «Если вы дадите мне восемь недель на подготовку – я размажу Махачева»

Арман Царукян заявил о готовности подраться с Исламом Махачевым.

«Я главный претендент на титул. Мне дали три недели на подготовку, когда я бился с в первый раз.

Если вы дадите мне восемь недель – я его размажу», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Дагестанец победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.

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