Арман Царукян: «Если вы дадите мне восемь недель на подготовку – я размажу Махачева»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян заявил о готовности подраться с Исламом Махачевым.

«Я главный претендент на титул. Мне дали три недели на подготовку, когда я бился с Исламом Махачевым в первый раз.

Если вы дадите мне восемь недель – я его размажу», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Дагестанец победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.

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12 комментариев

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pasha_t
Побил нерейтингового чувака и думает если в углу канан ярус сидит то ему так дадут титул. Наивный
+12
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уличный иуда
Ответ Костя67
Блин постоянно вижу заплюсованные коменты с кананам ярусом, уже перегуглил всё, что за прикол?
Этот прикол поймут только легенды
+7
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Фрэнк Канистра
Это все, конечно, звучит так себе. Но на самом деле, он все делает правильно, такие законы жанра в ЮФС. Кидать вызовы, эпатировать комментариями "что я размажу того, я уничтожу этого". И у него есть вот этот аргумент про первый конкурентный бой с действующим чемпионом, который он и разыгрывает регулярно. Если всего этого не делать, то можно как Ферги в своей время или Дариуш в недавнем прошлом - иметь победные серии длительные и не выходить на чемпионские бои.
+5
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Ryan T.
Ответ Костя67
Блин постоянно вижу заплюсованные коменты с кананам ярусом, уже перегуглил всё, что за прикол?
Легенда ММАшной ветки Спортса.
Такое знать надо )
+6
-1
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Breaking news today
Ох Арман Арман. Обожаю этого пацана, но никакого развития. Каким был на том уровне и остался. И смотря его бои каждый раз понимаю как сложно ему будет стать чемпионом.
+2
-1
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Костя67
Ответ pasha_t
Побил нерейтингового чувака и думает если в углу канан ярус сидит то ему так дадут титул. Наивный
Блин постоянно вижу заплюсованные коменты с кананам ярусом, уже перегуглил всё, что за прикол?
+3
-2
+1
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#nikon
У Царукяня есть его американская мечта.
Но есть проблема - на дороге стоит Махачев.
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Bartez1986
Неплохой боец, но шансов против Махачева у него нет от слова совсем
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Вася Енотов
Арман в принципе очень сложный соперник для любого бойца. Хорошая техника и скорость и защита. Для того, чтобы стать звездой этого спорта нужно большее досрочных побед. А с этим как-то не очень получается. И шанс проиграть раздельным при таком раскладе всегда есть
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