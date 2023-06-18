Арман Царукян: «Если вы дадите мне восемь недель на подготовку – я размажу Махачева»
Арман Царукян заявил о готовности подраться с Исламом Махачевым.
«Я главный претендент на титул. Мне дали три недели на подготовку, когда я бился с Исламом Махачевым в первый раз.
Если вы дадите мне восемь недель – я его размажу», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Дагестанец победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.
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Такое знать надо )
Но есть проблема - на дороге стоит Махачев.