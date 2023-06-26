Арман Царуян: «Я единственный боец дивизиона, способный победить Ислама Махачева»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян высказался о возможном поединке с Исламом Махачевым.

«Я единственный боец дивизиона, способный победить его. Хочу подраться с ним, поэтому постоянно упоминаю его в интервью. Это бой мечты.

Я сфокусирован на том, чтобы стать чемпионом. Да, это будет самый сложный поединок в моей карьере, но я смогу нейтрализовать борьбу Ислама и перебью его в стойке.

Я уверен, что лучше боксирую, хорошо бью ногами. Он неплохо работает в клинче, поэтому мы должны быть осторожны. Но я знаю, как победить его», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Царукян – о результате боя Махачева и Волкановски: «Был шокирован, когда назвали имя Ислама»

Махачев – о Царукяне: «Он пытается заработать имя на мне. Пора доказывать боями»

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1 комментарий

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Чувак Г
АРАааа как же ты надоел. Ты сначала дойди до этого боя. Был у нас ещё 1 самоуверенный Кевин ли и где он сейчас?
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