Бой Бенеила Дариуша и Армана Царукяна может пройти в октябре (Sportskeeda)

Теги UFC MMA Арман Царукян Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бенеил Дариуш и Арман Царукян могут подраться на UFC 294.

Поединок находится в разработке UFC.

Sportskeeda утверждает, что изначально планировался пятираундовый поединок на турнир UFC Vegas, запланированный на 23 сентября. Но, поскольку оба бойца выразили заинтересованность выступить в Абу-Даби, а Царукян настаивал на трехраундовом формате, то бой решили перенести на UFC 294.

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5 комментариев

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Ну вот и станет понятен,уровень Царукяна
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Бой пройдет в стойке) борцы не любят бороться с другими борцами
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Если Царукян не сможет пройти Дариуша, то говорить о титульных амбициях может забыть.
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Ответ Перстень Уэстбрука
Бой пройдет в стойке) борцы не любят бороться с другими борцами
Так же как прошел бой Царукяна с Махачевым?
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