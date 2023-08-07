Бой Бенеила Дариуша и Армана Царукяна может пройти в октябре (Sportskeeda)
Бенеил Дариуш и Арман Царукян могут подраться на UFC 294.
Поединок находится в разработке UFC.
Sportskeeda утверждает, что изначально планировался пятираундовый поединок на турнир UFC Vegas, запланированный на 23 сентября. Но, поскольку оба бойца выразили заинтересованность выступить в Абу-Даби, а Царукян настаивал на трехраундовом формате, то бой решили перенести на UFC 294.
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