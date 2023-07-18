Арман Царукян: «Если мне поступит предложение подраться с Махачевым в Абу-Даби, я приму этот вызов»
Арман Царукян заявил, что будет готов подраться с Исламом Махачевым на турнире в Абу-Даби.
«Если мне поступит предложение подраться с Махачевым в Абу-Даби, я приму этот вызов. Конечно, по сравнению с нашим первым поединком Ислам стал сильнее.
Будет ли мне в таком случае помогать Эдуард Вартанян? Эдик – правша, а мне нужны левши в лагере», – сказал боец UFC Арман Царукян.
Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Ислам победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.
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