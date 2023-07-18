Арман Царукян: «Если мне поступит предложение подраться с Махачевым в Абу-Даби, я приму этот вызов»

Арман Царукян заявил, что будет готов подраться с Исламом Махачевым на турнире в Абу-Даби.

«Если мне поступит предложение подраться с Махачевым в Абу-Даби, я приму этот вызов. Конечно, по сравнению с нашим первым поединком Ислам стал сильнее.

Будет ли мне в таком случае помогать ? Эдик – правша, а мне нужны левши в лагере», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.

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Арман Царукян: «Люблю Лос-Анджелес, Майами. Если UFC изменит мой контракт – я тут же перееду»