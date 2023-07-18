Арман Царукян: «Если мне поступит предложение подраться с Махачевым в Абу-Даби, я приму этот вызов»

Теги UFC MMA Эдуард Вартанян Ислам Махачев Арман Царукян UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян заявил, что будет готов подраться с Исламом Махачевым на турнире в Абу-Даби.

«Если мне поступит предложение подраться с Махачевым в Абу-Даби, я приму этот вызов. Конечно, по сравнению с нашим первым поединком Ислам стал сильнее.

Будет ли мне в таком случае помогать Эдуард Вартанян? Эдик – правша, а мне нужны левши в лагере», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Ислам победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.

Махачев до сих пор не знает нового соперника: с кем ему драться?

Арман Царукян: «Люблю Лос-Анджелес, Майами. Если UFC изменит мой контракт – я тут же перееду»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Qwarrz Qaqa
Цыган, конечно правильно делает,что вызывает постоянно 1 номер,но может для начала поражение закроет от поляка.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арни Терминатор
Ари лютуют против Махачева.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
не поступит, может возвращаться на родину в краснодар
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oka79410
какой-то нездоровый интерес у царукяна к махачеву. любит ли он вообще женщин?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий