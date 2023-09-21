Официально: Леон Эдвардс и Колби Ковингтон возглавят турнир UFC 296

Леон Эдвардс и Колби Ковингтон подерутся за титул UFC в полусреднем весе.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Эдвардс и Ковингтон встретятся в бою за пояс в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе.

Эдвардс – действующий чемпион UFC в полусреднем весе, победивший в двух последних боях бывшего чемпиона .

Ковингтон не дрался с марта 2022 года, когда разгромил по очкам .

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