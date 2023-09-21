Официально: Леон Эдвардс и Колби Ковингтон возглавят турнир UFC 296

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс и Колби Ковингтон подерутся за титул UFC в полусреднем весе.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Эдвардс и Ковингтон встретятся в бою за пояс в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе.

Эдвардс – действующий чемпион UFC в полусреднем весе, победивший в двух последних боях бывшего чемпиона Камару Усмана.

Ковингтон не дрался с марта 2022 года, когда разгромил по очкам Хорхе Масвидаля.

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1 комментарий

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We are Arsenal
Просто вдумайтесь. Чувак выиграл за послание 2 боя 1 у Масвидаля , который к моменту их боя шел на серии из 2 поражений. За что этому мешку титульник?
Те же Мухаммад или Рахмонов более достойны боя с Эдвардсом.
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+3
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