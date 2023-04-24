Бернс – о бое с Мухаммадом: «Я не буду умолять и жаловаться. Хочу заслужить титульник тяжелой работой и вынести всех этих парней»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Нил Мэгни Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Гилберт Бернс объяснил, почему принял бой против Белала Мухаммада.

Напомним, что топовый полусредневес UFC 7 мая проведет третий бой в 2023 году: до этого он победил Нила Мэгни и Хорхе Масвидаля.

Изначально Бернс должен был стать запасным в титульном бою Леона Эдвардса и Колби Ковингтона, но поединок перенесли с июля на осень.

«Ни в коем случае я не буду ждать. Если бы это был июль, если бы эти парни дрались 22 июля, то бы подождал.

Но октябрь – ни за что. Я буду драться. Еще в Рио я сказал, что не буду просить, жаловаться и умолять: «Пожалуйста, дайте мне титульный бой».

Нет, хочу заслужить это. Я хочу заслужить его упорным трудом. Собираюсь вынести всех этих парней», – сказал Гилберт Бернс.

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2 комментария

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Aram Ambarsumyan
Думаю Гилберт сможет побить Мухаммада, у Гилберта больше навыков, и в стойке он намного лучше!
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TomSail
И ты это сделаешь Гилберт! Только воины с таким духом и берут верх над всем. Ударка на уровне + борьба с джитсу + воля к победам должны зарешать против Белала
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