Масвидаль: «Если я действительно нанес Колби черепно-мозговую травму, то как он собирается драться за титул?»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль заявил, что титульный бой между Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом не состоится.

«Колби не заслуживает драться за титул. Он не получит поединок с Леоном.

Мне предъявлены обвинения из-за того, что я якобы нанес Ковингтону черепно-мозговую травму. Как ты, черт возьми, собираешься драться с подобным повреждением? А вот никак.

Эти парни не интересны фанатам, в отличие от меня», – сказал Масвидаль.

Масвидаль – о титульнике для Ковингтона: «Чемпион по вызову полиции, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец»

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2 комментария

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skytent1
Масвидалю уже 39 в этом году ,не дрался год на серии из 3 поражений подряд, он вообще уже считай завершил а чё то все понтуется
+2
0
+2
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gosha7202@mail.ru
Ну как бы черепно-мозговая травма вроде как не навсегда, не?
А этому гангстеру надо научиться отвечать за слова в октагоне, а не на улице, нападая со спины
+7
0
+7
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