Масвидаль: «Если я действительно нанес Колби черепно-мозговую травму, то как он собирается драться за титул?»

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль заявил, что титульный бой между и не состоится.

«Колби не заслуживает драться за титул. Он не получит поединок с Леоном.

Мне предъявлены обвинения из-за того, что я якобы нанес Ковингтону черепно-мозговую травму. Как ты, черт возьми, собираешься драться с подобным повреждением? А вот никак.

Эти парни не интересны фанатам, в отличие от меня», – сказал Масвидаль.

Масвидаль – о титульнике для Ковингтона: «Чемпион по вызову полиции, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец»