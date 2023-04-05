Масвидаль: «Если я действительно нанес Колби черепно-мозговую травму, то как он собирается драться за титул?»
Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль заявил, что титульный бой между Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом не состоится.
«Колби не заслуживает драться за титул. Он не получит поединок с Леоном.
Мне предъявлены обвинения из-за того, что я якобы нанес Ковингтону черепно-мозговую травму. Как ты, черт возьми, собираешься драться с подобным повреждением? А вот никак.
Эти парни не интересны фанатам, в отличие от меня», – сказал Масвидаль.
Масвидаль – о титульнике для Ковингтона: «Чемпион по вызову полиции, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец»
А этому гангстеру надо научиться отвечать за слова в октагоне, а не на улице, нападая со спины