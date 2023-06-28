Белал Мухаммад – миллиардеру Безосу: «Тебе никто не пишет. Ты вообще собираешься с кем-то драться?»

Теги UFC MMA Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад обратился к миллиардеру Безосу на фоне слухов о поединке Маска и Цукерберга.

«Джефф, тебе никто не пишет. Ты вообще собираешься с кем-то драться? Я могу обучить тебя», – написал в соцсетях боец UFC Белал Мухаммад.

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8 комментариев

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Александр Колосов
Думаю, что у Безоса есть занятия поинтереснее драк и уж тем более чем чтение постов человека, который кроме того, как махать кулаками ничего не умеет, и даже в этом своем деле не является топом.
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Khairba4i
с Джеком Ма
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Александр Колосов
Где-то в параллельной вселенной Безос пишет в соцсети "Билал, ты вообще собираешься инвестировать? С тобой даже торговать никто не хочет! Но я могу тебя научить"
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paradose
Бой с Алишером Усмановым посмотрел бы. Топ-проспект!
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dojdina
ну, 59 лет это уже как-то совсем многовато
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Александр Колосов
Ответ il buono
Не является топом? 3 место в рейтинге ЮФС. Ни хера себе не топ
Ну чисто на мой взгляд топы это те, кто выигрывают пояса и участвуют в титульных боях. Для сравнения, в своей сфере Безос безусловный топ. Думаю, ему плевать на мнение этого середняка из ЮФС
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il buono
Ответ Александр Колосов
Ну чисто на мой взгляд топы это те, кто выигрывают пояса и участвуют в титульных боях. Для сравнения, в своей сфере Безос безусловный топ. Думаю, ему плевать на мнение этого середняка из ЮФС
Это чисто на твое мнение. Топ-15 не просто так придумали. Мухаммаду обещали титульник за бой с Бернсом. Если Мухаммад середняк, то кто бойцы, не входящие в рейтинг? А кто тысячи бойцов, которые так и не добрались до ЮФС? Странная культура общения пренебрежительно отзываться о бойцах с дивана.
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