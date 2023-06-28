Белал Мухаммад – миллиардеру Безосу: «Тебе никто не пишет. Ты вообще собираешься с кем-то драться?»

Белал Мухаммад обратился к миллиардеру Безосу на фоне слухов о поединке Маска и Цукерберга.

«Джефф, тебе никто не пишет. Ты вообще собираешься с кем-то драться? Я могу обучить тебя», – написал в соцсетях боец UFC Белал Мухаммад.

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