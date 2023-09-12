Белал Мухаммад провел тренировку с Хабибом Нурмагомедовым

Белал Мухаммад провел совместную тренировку с Хабибом Нурмагомедовым.

Фотографией бойцов поделился одноклубник Нурмагомедова Сайгид Изагахмаев.

«Периодический сбор под руководством P4P выводит тебя на следующий уровень», – подписал публикацию Изагахмаев.

Белал Мухаммад – миллиардеру Безосу: «Тебе никто не пишет. Ты вообще собираешься с кем-то драться?»

Хабиб выложил фото с тренировки с Умаром, Веласкесом и Мухаммадом: «Сан-Хосе, Калифорния»

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