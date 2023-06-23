Гамрот вызвал Физиева: «Погнали, UFC. Погнали, Рафа»
Матеуш Гамрот вызвал Рафаэля Физиева на бой.
«Погнали, UFC. Погнали, Рафа. Давайте сделаем большое шоу в пятираундовом мейн-ивенте!» – написал в соцсетях легковес UFC Матеуш Гамрот.
Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гейджи в марте 2023 года, прервав серию из шести побед. Гамрот закрыл поражение от Бенеила Дариуша победой над Джалином Тернером.
Гамрот – Физиеву: «Погнали, брат! Сделаем это в сентябре»
Физиев ответил Гамроту: «Бро, я устаю после трех раундов. Зачем ты предлагаешь мне пятираундовый бой?»
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