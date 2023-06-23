Гамрот вызвал Физиева: «Погнали, UFC. Погнали, Рафа»

Матеуш Гамрот вызвал Рафаэля Физиева на бой.

«Погнали, UFC. Погнали, Рафа. Давайте сделаем большое шоу в пятираундовом мейн-ивенте!» – написал в соцсетях легковес UFC Матеуш Гамрот.

Физиев проиграл в марте 2023 года, прервав серию из шести побед. Гамрот закрыл поражение от победой над Джалином Тернером.

Гамрот – Физиеву: «Погнали, брат! Сделаем это в сентябре»

Физиев ответил Гамроту: «Бро, я устаю после трех раундов. Зачем ты предлагаешь мне пятираундовый бой?»