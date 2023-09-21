Рамазан Исмаилов: «Есть вероятность, что Магомед подерется с Никулиным по правилам бокса»

Магомед Исмаилов подерется с Тимуром Никулиным по правилам бокса.

«Контракт не подписан, но велика вероятность, что бой Магомеда Исмаилова и будет. Восемь раундов или 12 обсуждает сейчас.

Мы склоняемся к восьми раундам, потому что для 12 должны быть соответствующие цифры. Все зависит от гонорара», – сообщил брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.

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