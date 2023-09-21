Рамазан Исмаилов: «Есть вероятность, что Магомед подерется с Никулиным по правилам бокса»

Теги бокс Магомед Исмаилов Тимур Никулин Исмаилов - Никулин Бокс/MMA/UFC

Магомед Исмаилов подерется с Тимуром Никулиным по правилам бокса.

«Контракт не подписан, но велика вероятность, что бой Магомеда Исмаилова и Тимура Никулина будет. Восемь раундов или 12 обсуждает сейчас.

Мы склоняемся к восьми раундам, потому что для 12 должны быть соответствующие цифры. Все зависит от гонорара», – сообщил брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.

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1 комментарий

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Мага осторожный
в России профессионального бокса нет, только такие вот шуты остались
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