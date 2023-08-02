Владимир Хрюнов: «Исмаилов мог бы стать соперником Пола, если бы Джейк планировал поединок в России»

Владимир Хрюнов высказался о возможном выступлении Джейка Пола в России.

«Вообще это нереально. Он ориентирован на американскую аудиторию, у него контракт с американским телеканалом. Бой с ?

С уважением отношусь к Магомеду. Если бы планировал поединок в России, то Исмаилов был бы одним из кандидатов», – сказал промоутер .

У Джейка Пола уже семь боев в боксе – теперь подерется с Нэйтом Диазом. Сколько он на этом заработал?

Григорий Дрозд: «Я бы посмотрел бой Джейка Пола в России»