Владимир Хрюнов: «Исмаилов мог бы стать соперником Пола, если бы Джейк планировал поединок в России»
Владимир Хрюнов высказался о возможном выступлении Джейка Пола в России.
«Вообще это нереально. Он ориентирован на американскую аудиторию, у него контракт с американским телеканалом. Бой с Магомедом Исмаиловым?
С уважением отношусь к Магомеду. Если бы Джейк Пол планировал поединок в России, то Исмаилов был бы одним из кандидатов», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
У Джейка Пола уже семь боев в боксе – теперь подерется с Нэйтом Диазом. Сколько он на этом заработал?
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