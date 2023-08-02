Владимир Хрюнов: «Исмаилов мог бы стать соперником Пола, если бы Джейк планировал поединок в России»

Теги Владимир Хрюнов бокс Магомед Исмаилов Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов высказался о возможном выступлении Джейка Пола в России.

«Вообще это нереально. Он ориентирован на американскую аудиторию, у него контракт с американским телеканалом. Бой с Магомедом Исмаиловым?

С уважением отношусь к Магомеду. Если бы Джейк Пол планировал поединок в России, то Исмаилов был бы одним из кандидатов», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

У Джейка Пола уже семь боев в боксе – теперь подерется с Нэйтом Диазом. Сколько он на этом заработал?

Григорий Дрозд: «Я бы посмотрел бой Джейка Пола в России»

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2 комментария

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Что он несёт?
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Так как Пол не планирует бой в России его соперником станет Джигурда
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