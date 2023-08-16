Чемпион Hardcore Никулин: «После Маги будут драться с Джейком Полом. И уже не я буду просить бой с Минеевым, а он»
Боец MMA Тимур Никулин заявил, что планирует подраться с Джейком Полом.
«Если я выиграю у Акопяна, то будет Исмаилов, а Мага куда медийнее Минеева. После Маги уже Джейк Пол и Америка. И уже не я буду просить драться с Владимиром Минеевым, а он будет просить бой со мной.
Получится ли устроить бой с Полом? Конечно. Уже все идет к этому, потому что, пройдя Лендруша и Исму, то уже все, в СНГ нет ребят медийнее, чем они», – заявил чемпион Hardcore Тимур Никулин.
Напомним, что 26 августа Тимур Никулин будет защищать титул в поединке с Лендрушем Акопяном на турнире Hardcore Boxing имени Николая Каганского.
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