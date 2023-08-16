Чемпион Hardcore Никулин: «После Маги будут драться с Джейком Полом. И уже не я буду просить бой с Минеевым, а он»

Теги MMA Магомед Исмаилов Джейк Пол Лендруш Акопян Тимур Никулин Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Тимур Никулин заявил, что планирует подраться с Джейком Полом.

«Если я выиграю у Акопяна, то будет Исмаилов, а Мага куда медийнее Минеева. После Маги уже Джейк Пол и Америка. И уже не я буду просить драться с Владимиром Минеевым, а он будет просить бой со мной.

Получится ли устроить бой с Полом? Конечно. Уже все идет к этому, потому что, пройдя Лендруша и Исму, то уже все, в СНГ нет ребят медийнее, чем они», – заявил чемпион Hardcore Тимур Никулин.

Напомним, что 26 августа Тимур Никулин будет защищать титул в поединке с Лендрушем Акопяном на турнире Hardcore Boxing имени Николая Каганского.

Джейк Пол: «Уайт зарабатывает на футболках в честь поединка Маска и Цукерберга. Было бы неплохо пустить часть выручки на пенсионный фонд для бойцов»

«Лучше посмотрю, как мухи трахаются, чем его поединки». Шесть бойцов, которых ненавидит Дана Уайт

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Да это просто дно какое-то
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Кочинян
Аххаха, Харун Бозиев твой потолок, какой Пол?! 🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саламбек Алаев
С Лендрушем кулачка будет ? Я бы не стал заглядывать так далеко в этом случаи )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SGambler
Лол, что за сказочный персонаж, его бои и в РФ мало кто будет смотреть бесплатно(лично я посмотрю только с доплатой с его стороны), а он думает что он известен и кому-то нужен его бой в США.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LetTong
Ответ Саламбек Алаев
С Лендрушем кулачка будет ? Я бы не стал заглядывать так далеко в этом случаи )
Бокс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий