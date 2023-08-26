Поединок между Тимуром Никулиным и Лендрушем Акопяном закончился вничью. Никулин сохранил чемпионский титул

Теги бокс Лендруш Акопян Тимур Никулин Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

В Москве состоялся турнир Hardcore Boxing. В главном событии прошел бой между Лендрушем Акопяном и Тимуром Никулиным.

Поединок закончился вничью по решению судейского большинства: двое судей посчитали ничью, один отдал победу Никулину.

Акопян – действующий чемпион Hardcore на голых кулаках, Никулин – действующий чемпион Hardcore Boxing в весовой категории до 79,4 кг.

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3 комментария

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El Bes
Красиво народ на ставки кинули )Какая там ничья ))
+4
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Типичный Работяга
Вот и правильно, стадионный турнир сам себя не отобьет.
+2
0
+2
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FC.Barcelona
Как можно смотреть эту клоунаду? Сначала по сценарию устраивали конференции, теперь инсценируют бои, еще и ставки принимают на этот цирк.
+2
0
+2
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