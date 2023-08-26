Поединок между Тимуром Никулиным и Лендрушем Акопяном закончился вничью. Никулин сохранил чемпионский титул
В Москве состоялся турнир Hardcore Boxing. В главном событии прошел бой между Лендрушем Акопяном и Тимуром Никулиным.
Поединок закончился вничью по решению судейского большинства: двое судей посчитали ничью, один отдал победу Никулину.
Акопян – действующий чемпион Hardcore на голых кулаках, Никулин – действующий чемпион Hardcore Boxing в весовой категории до 79,4 кг.
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