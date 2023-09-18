Алджамейн Стерлинг: «Не понимаю, почему Адесанья получает реванш, а я – нет. Его чемпионство было лучше моего?»

Алджамейн Стерлинг возмущен отказом UFC предоставить ему реванш с Шоном О’Мэлли.

«Почему Дана дал Исраэлю еще один титульный шанс, но потом сказал, что я этого не заслуживаю?

Я не против Адесаньи. Иззи, если они дадут тебе титульный бой, брат, возьми его и беги. Я лишь не понимаю, почему ты его получаешь, а я – нет. Могу понять чью-то точку зрения. Но сейчас не вижу никакого смысла. Вы хотите сказать, что его чемпионство было лучше, чем мое? На чем это основывается?

Перед поединком с О’Мэлли все было против меня. Я положил свои яйца на стол и сказал: «Собираюсь сделать это еще раз, бросить кости, хотя я знаю, что это не лучшее время для возвращения в октагон», – заявил экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что Исраэль Адесанья проиграл единогласным судейским решением Шону Стрикленду, потеряв пояс чемпиона UFC в среднем весе.

В августе Алджамейн Стерлинг проиграл титул в легчайшем весе Шону О`Мэлли.

Усман – Адесанье: «Я был в похожей ситуации. Не торопись с возвращением»

Уайт – об Адесанье: «Он сказал мне то же, что и журналистам. Это было странно»

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