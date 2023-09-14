Усман – Адесанье: «Я был в похожей ситуации. Не торопись с возвращением»

Теги UFC MMA Камару Усман Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Камару Усман дал совет Исраэлю Адесанье.

«Я был в похожей ситуации. Оглядываясь назад, я понимаю, что поторопился, когда принял третий бой с Леоном Эдвардсом. Я должен был взять чуть больше времени на восстановление – титульный бой был мне гарантирован.

Я уверен, что Исраэль сейчас думает: «Нет, этот парень не должен был меня побеждать». У меня тоже были такие мысли. Но если тебе гарантирован реванш, то лучше не торопиться с возвращением и отдохнуть», – сказал экс-чемпион UFC Камару Усман.

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