Дрикус дю Плесси: «Адесанья не заслужил реванш. Стрикленд просто уничтожил его»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси считает, что Адесанья не заслужил реванш со Стриклендом.

«Титульный шанс должен получить я, Исраэль не заслужил реванш. В этом нет никакого смысла. В последних трех боях он проиграл дважды – Шону Стрикленду и Алексу Перейре. Я считаю, что за такое титульник давать нельзя.

Если бы последний поединок был близким, как в случае с Перейрой, тогда можно было бы говорить о реванше. Но бой не был близким – Стрикленд просто уничтожил его», – сказал средневес UFC Дрикус дю Плесси.

Адесанья – небольшой фаворит возможного реванша со Стриклендом по мнению букмекеров

Уайт опроверг свои слова о незамедлительном реванше между Стриклендом и Адесаньей: «Я никогда не говорил такого дерьма»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий