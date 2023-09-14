Дрикус дю Плесси: «Адесанья не заслужил реванш. Стрикленд просто уничтожил его»

Дрикус дю Плесси считает, что Адесанья не заслужил реванш со Стриклендом.

«Титульный шанс должен получить я, не заслужил реванш. В этом нет никакого смысла. В последних трех боях он проиграл дважды – и Алексу Перейре. Я считаю, что за такое титульник давать нельзя.

Если бы последний поединок был близким, как в случае с Перейрой, тогда можно было бы говорить о реванше. Но бой не был близким – Стрикленд просто уничтожил его», – сказал средневес UFC Дрикус дю Плесси.

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