Дрикус дю Плесси: «Адесанья не заслужил реванш. Стрикленд просто уничтожил его»
Дрикус дю Плесси считает, что Адесанья не заслужил реванш со Стриклендом.
«Титульный шанс должен получить я, Исраэль не заслужил реванш. В этом нет никакого смысла. В последних трех боях он проиграл дважды – Шону Стрикленду и Алексу Перейре. Я считаю, что за такое титульник давать нельзя.
Если бы последний поединок был близким, как в случае с Перейрой, тогда можно было бы говорить о реванше. Но бой не был близким – Стрикленд просто уничтожил его», – сказал средневес UFC Дрикус дю Плесси.
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