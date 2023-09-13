Уайт – о победе Стрикленда: «Когда огласили счет, мы увидели такого Шона, каким он не был прежде»

Дана Уайт считает, что Стрикленд по-новому раскрылся после победы над Адесаньей.

«Две недели назад в Бостоне были 70 представителей медиа, только один из них на пресс-конференции поставил на победу .

Ставки на него были 7 к 1, но он вышел в октагон и победил. И когда бой закончился, он наверняка думал: «Неужели судьи меня поимеют? Не отдадут ли они бой Иззи?»

Но когда результат объявили, мы все увидели ту его сторону, которую он ранее не показывал», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Уайт опроверг свои слова о незамедлительном реванше между Стриклендом и Адесаньей: «Я никогда не говорил такого дерьма»

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