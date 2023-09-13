Уайт – об Адесанье: «Он сказал мне то же, что и журналистам. Это было странно»

Дана Уайт назвал странным поведение Исраэля Адесаньи.

«Я же сказал в субботу, что спрашивал , как он чувствует себя после боя. Он ответил, что поговорит со мной позже.

Затем я столкнулся с ним за кулисами, и Адесанья сказал мне столько же, сколько журналистам. Это было странно», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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