Уайт – об Адесанье: «Он сказал мне то же, что и журналистам. Это было странно»
Дана Уайт назвал странным поведение Исраэля Адесаньи.
«Я же сказал в субботу, что спрашивал Исраэля, как он чувствует себя после боя. Он ответил, что поговорит со мной позже.
Затем я столкнулся с ним за кулисами, и Адесанья сказал мне столько же, сколько журналистам. Это было странно», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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