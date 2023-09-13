Уайт – об Адесанье: «Он сказал мне то же, что и журналистам. Это было странно»

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт назвал странным поведение Исраэля Адесаньи.

«Я же сказал в субботу, что спрашивал Исраэля, как он чувствует себя после боя. Он ответил, что поговорит со мной позже.

Затем я столкнулся с ним за кулисами, и Адесанья сказал мне столько же, сколько журналистам. Это было странно», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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1 комментарий

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Sobachkin
Ему надо подумать
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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