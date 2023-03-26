Уайт – о нежелании Эдвардса драться с Ковингтоном: «Я не виню его»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал нежелание чемпиона организации в полусреднем весе проводить поединок с .

«Я не виню Леона. Он дважды победил [Камару] Усмана, а теперь должен встретиться с еще одним борцом. Но кода ты становишься чемпионом, все эти убийцы начинают преследовать тебя. Тебе придется драться с самыми опасными парнями дивизиона, и делать это по три раза в год.

Взгляните на Усмана. Он дважды зачистил дивизион, стал одним из лучших в истории. Ты только что побил его, Леон. Теперь ты главный. Все хотят с тобой драться, и Колби – следующий», – сказал Уайт.

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