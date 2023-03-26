Уайт – о нежелании Эдвардса драться с Ковингтоном: «Я не виню его»

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал нежелание чемпиона организации в полусреднем весе Леона Эдвардса проводить поединок с Колби Ковингтоном.

«Я не виню Леона. Он дважды победил [Камару] Усмана, а теперь должен встретиться с еще одним борцом. Но кода ты становишься чемпионом, все эти убийцы начинают преследовать тебя. Тебе придется драться с самыми опасными парнями дивизиона, и делать это по три раза в год.

Взгляните на Усмана. Он дважды зачистил дивизион, стал одним из лучших в истории. Ты только что побил его, Леон. Теперь ты главный. Все хотят с тобой драться, и Колби – следующий», – сказал Уайт.

Леон Эдвардс: «Ковингтон должен заслужить право драться за пояс»

Колби ответил Эдвардсу, который не хочет с ним драться: «Не перечь своему боссу, Леон»

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5 комментариев

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Артём Сергеев
Ответ Артем
масвидаль, от этого вдвойне смешны его слова)
это точно)
0
-1
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Артем
Ответ Артём Сергеев
а Эдвардс с кем хотел драться? я пропустил момент
масвидаль, от этого вдвойне смешны его слова)
+5
-1
+4
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Артём Сергеев
а Эдвардс с кем хотел драться? я пропустил момент
0
0
0
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Tpy6kaMerlina
Ответ Джонни Петров
как по мне Эдвардс - достаточно пресный и не интересный персонаж, без особый харизмы. Вроде и докопаться не за что, но и не цепляет. Думаю Дана будет пытаться слить его как можно скорее.
Согласен. Эдвардс классический "околотоп", 2-5 место в рейтинге.
+5
0
+5
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Джонни Петров
как по мне Эдвардс - достаточно пресный и не интересный персонаж, без особый харизмы. Вроде и докопаться не за что, но и не цепляет. Думаю Дана будет пытаться слить его как можно скорее.
+10
0
+10
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