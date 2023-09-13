Менеджер Эдвардса – о бое с Колби: «Это случится до конца 2023 года»
Леон Эдвардс должен подраться с Колби Ковингтоном до конца 2023 года.
«Это случится до конца года. Осталось два карда – в ноябре и декабре, и они еще дорабатываются. Леон в порядке, он готов к бою, ждет звонка.
Насколько понимаю, Колби тоже готов. Так что это будет бой пройдет на одном из этих турниров», – сказал менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса Тим Симпсон.
В ноябре в Нью-Йорке пройдет турнир UFC 295, в главном событии которого состоится бой за титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
В декабре в Лас-Вегасе (Невада) планируется турнир UFC 296, главный бой которого пока не определен.
Уайт – о бое Эдвардса и Ковингтона на UFC 295: «Будь это так просто, я бы все уже давно объявил»
Эдвардс и Ковингтон подерутся в соглавном событии UFC 295 (Адам Каттералл)
Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS
Комментарии