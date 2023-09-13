Менеджер Эдвардса – о бое с Колби: «Это случится до конца 2023 года»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс должен подраться с Колби Ковингтоном до конца 2023 года.

«Это случится до конца года. Осталось два карда – в ноябре и декабре, и они еще дорабатываются. Леон в порядке, он готов к бою, ждет звонка.

Насколько понимаю, Колби тоже готов. Так что это будет бой пройдет на одном из этих турниров», – сказал менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса Тим Симпсон.

В ноябре в Нью-Йорке пройдет турнир UFC 295, в главном событии которого состоится бой за титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

В декабре в Лас-Вегасе (Невада) планируется турнир UFC 296, главный бой которого пока не определен.

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