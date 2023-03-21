Леон Эдвардс: «Ковингтон должен заслужить право драться за пояс»

Чемпион UFC в полусреднем весе заявил, что откажется от поединка с .

«Я имею право не подписывать контракт [на бой с Ковингтоном]. Он точно не получит титульный бой. Взгляните на мой путь к поясу.

Ты не можешь получить титульник после целых двух поражений парню, которого я дважды побил. Он победил [Хорхе] Масвидаля и пропал на полтора года. Даже в соцсетях не появлялся. А теперь стал претендентом, неожиданно всплыв на взвешивании. В этом нет никакого смысла. Он должен заслужить право драться за пояс», – сказал Эдвардс.

На турнире UFC 286 Эдвардс победил Камару Усмана решением большинства судей.

Спорное поражение Усмана от Эдвардса: экс-чемпион доминировал весь бой, но не получил пояс. Почему?

Ковингтон – фаворит боя с Эдвардсом по мнению букмекеров