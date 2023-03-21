Леон Эдвардс: «Ковингтон должен заслужить право драться за пояс»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что откажется от поединка с Колби Ковингтоном.

«Я имею право не подписывать контракт [на бой с Ковингтоном]. Он точно не получит титульный бой. Взгляните на мой путь к поясу. 

Ты не можешь получить титульник после целых двух поражений парню, которого я дважды побил. Он победил [Хорхе] Масвидаля и пропал на полтора года. Даже в соцсетях не появлялся. А теперь стал претендентом, неожиданно всплыв на взвешивании. В этом нет никакого смысла. Он должен заслужить право драться за пояс», – сказал Эдвардс.

На турнире UFC 286 Эдвардс победил Камару Усмана решением большинства судей.

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11 комментариев

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Abu Ibrahim
Ответ DonaldBrashear 2.0
не думал, что Леон такой лицемер. Знаете, с кем он хочет драться? с Масвидалем, если он выиграет у Бернса. "Ты не можешь получить титульник после целых двух поражений парню, которого я дважды побил" ----- лютейший лицемер просто. У Хохре три поражения подряд, притом вообще без шансов слил все три поединка - и одна удача с Берном, и Леон хочет с ним титул защищать. жаль, что титул меняет человека.
Да ничего не меняет. У каждого своя роль . Эдвардс торгуется .
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Dart_Yoda
Ответ Мадина Уйгурова
в юфс давно бабки и шоу на первом месте, а не спорт состовляющая. дай Дане возможность, так у него Конор будет драться за пояс каждый год несмотря на поражения
Дана, к слову, единственный, у кого такая возможность по умолчанию есть. Но разве Конор дрался за пояс после Хабиба?
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Мага осторожный
Медийно Эдвардс никому не интересен, юфс в первую очередь шоу, поэтому понятно что Дане гораздо интереснее Колби в качестве чемпиона
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rusichi
Ковингтон с Эдвардсом- план Даны. Ему нужен чемпион из Америки. Там бабки. И желательно, чтобы он был любимцем Президента США. Бывшего или настоящего- неважно. А Ковингтон на самом деле в данном случае не претендент. Здесь Эдвардс прав.
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Ussaev M
Белал Мухаммад должен биться за титул
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z3yjyzh29x
Ответ Никита Невский
Эдвардс - красава, все верно говорит. Колбе до титульника минимум 1 бой нужно провести. А Дэйна желаемое за действительное выдает.
А Масвидаль так первый в очереди по твоему?
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Engineer95
Ответ DonaldBrashear 2.0
не думал, что Леон такой лицемер. Знаете, с кем он хочет драться? с Масвидалем, если он выиграет у Бернса. "Ты не можешь получить титульник после целых двух поражений парню, которого я дважды побил" ----- лютейший лицемер просто. У Хохре три поражения подряд, притом вообще без шансов слил все три поединка - и одна удача с Берном, и Леон хочет с ним титул защищать. жаль, что титул меняет человека.
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DonaldBrashear 2.0
не думал, что Леон такой лицемер. Знаете, с кем он хочет драться? с Масвидалем, если он выиграет у Бернса.

"Ты не можешь получить титульник после целых двух поражений парню, которого я дважды побил" ----- лютейший лицемер просто.

У Хохре три поражения подряд, притом вообще без шансов слил все три поединка - и одна удача с Берном, и Леон хочет с ним титул защищать.

жаль, что титул меняет человека.
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DonaldBrashear 2.0
всегда так, до титула приятные милые парни, как завоют - начинают пургу нести.
Дана сказал, что так будет, и не нес бы чушь Леон. не будет контракт подписывать - ну так валите тогда, не задерживай дивизион.
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Саламбек Алаев
Тогда дерись с Чимаевым, который победил 3 номоера рейтинга
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Мадина Уйгурова
Ответ Никита Невский
Эдвардс - красава, все верно говорит. Колбе до титульника минимум 1 бой нужно провести. А Дэйна желаемое за действительное выдает.
в юфс давно бабки и шоу на первом месте, а не спорт состовляющая. дай Дане возможность, так у него Конор будет драться за пояс каждый год несмотря на поражения
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Никита Невский
Эдвардс - красава, все верно говорит. Колбе до титульника минимум 1 бой нужно провести. А Дэйна желаемое за действительное выдает.
+10
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