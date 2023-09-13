Уайт – о бое Эдвардса и Ковингтона на UFC 295: «Будь это так просто, я бы все уже давно объявил»

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что не может анонсировать дату боя Эдвардса и Ковингтона.

«Не знаю точно. Дам вам знать, как об этом узнаю. Будь это так просто, я бы все уже давно объявил.

Ничего сегодня для турнира UFC 295 не удалось сделать. Как только я вернулся домой, на меня обрушилась целая куча других дел», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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2 комментария

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Van Pelt
Это конечно кек
Весь дивизион стоит, потому что Дана хочет дать чемпионский бой Колби, который не дрался два года
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mario-romario
Ответ Van Pelt
Это конечно кек Весь дивизион стоит, потому что Дана хочет дать чемпионский бой Колби, который не дрался два года
А стипе 3! Причем в последнем бою был наглухо вырублен 😀
0
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0
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