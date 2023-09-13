Уайт – о бое Эдвардса и Ковингтона на UFC 295: «Будь это так просто, я бы все уже давно объявил»

Дана Уайт заявил, что не может анонсировать дату боя Эдвардса и Ковингтона.

«Не знаю точно. Дам вам знать, как об этом узнаю. Будь это так просто, я бы все уже давно объявил.

Ничего сегодня для турнира UFC 295 не удалось сделать. Как только я вернулся домой, на меня обрушилась целая куча других дел», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Уайт – о возвращении Конора: «Без понятия. Когда мы об этом объявим, тогда и решим, что будет»

Уайт – о победе Стрикленда: «Когда огласили счет, мы увидели такого Шона, каким он не был прежде»

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