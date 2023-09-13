Уайт – о бое Эдвардса и Ковингтона на UFC 295: «Будь это так просто, я бы все уже давно объявил»
Дана Уайт заявил, что не может анонсировать дату боя Эдвардса и Ковингтона.
«Не знаю точно. Дам вам знать, как об этом узнаю. Будь это так просто, я бы все уже давно объявил.
Ничего сегодня для турнира UFC 295 не удалось сделать. Как только я вернулся домой, на меня обрушилась целая куча других дел», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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Весь дивизион стоит, потому что Дана хочет дать чемпионский бой Колби, который не дрался два года